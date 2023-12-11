Advertisement
HOME NEWS JABAR

Caleg Perindo Indra Utama: Dalam 5 tahun ke Depan Sukabumi harus Lebih Baik

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |05:24 WIB
Caleg Perindo Indra Utama: Dalam 5 tahun ke Depan Sukabumi harus Lebih Baik
SUKABUMI - Galang kekuatan dan untuk mempermudah koordinasi dalam merebut suara di Pemilu 2024 nanti, calon legislatif (caleg) Partai Perindo meresmikan Posko Pemenangan Aspirasi dan Inspirasi pada Minggu (10/12/2023).

Selain meluncurkan posko yang terletak di Jalan Raya Sukabumi-Cibadak, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, kegiatan ini juga diisi dengan santunan anak yatim, penyerahan bantuan karpet ke masjid dan bantuan cat ke majelis taklim.

Caleg DPR RI Partai Perindo, Indra Utama yang berjuang di daerah pemilihan (Dapil) IV Jawa Barat meliputi Kota dan Kabupaten Sukabumi, mengatakan posko tersebut dibuat dengan waktu yang sangat cepat untuk koordinasi tim pemenangannya dalam merebut suara dalam Pemilu 2024.

"Ini memang prosesnya sangat cepat, kemarin kita dapat tempat dan langsung teman-teman membuat posko kemudian dipersiapkan dan hari ini kita luncurkan. Kemudian bersamaan ini juga kami memberikan santunan," ujar Indra kepada MNC Portal Indonesia.

Lebih lanjut Indra mengatakan, dalam memberikan bukti nyata dari program partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, Partai Perindo juga membagikan gerobak gratis bagi UMKM yang berada di Sukabumi.

