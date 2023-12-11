Hadiri Bazar Murah dan Pemeriksaan Gratis Perindo, HT: Kami Luncurkan Masif ke Seluruh Tanah Air

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengunjungi kegiatan bazar minyak murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar di Kantor Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Kalimantan Tengah (Kalteng), Minggu (10/12/2023). Kunjungan HT tersebut merupakan rangkaian kegiatannya di pulau Borneo.

HT tampak didampingi sang istri, Liliana Tanoesoedibjo. Keduanya terlihat kompak mengenakan pakaian putih-putih dikalungi kain motif khas Kalimantan. Kehadiran mereka juga disambut oleh Ketua DPW Perindo Kalteng Sengkon, ribuan kader DPW Perindo Kalteng serta warga di sana.

Dalam kesempatannya, HT mengaku sangat senang dapat menghadiri kegiatan yang diselenggarakan DPW Perindo Kalteng.

"Ya saya dan istri ibu liliana hadir di Palangkaraya menemui kader di bawah pimpinan pak Sengkon, ketua kami (DPW Perindo) di Kalteng dan di sini di kantor perindo Kalteng ada pasar murah yang melibatkan ratusan dan bahkan ribuan warga dan juga pemeriksaan kesehatan gratis," kata HT kepada wartawan di lokasi, Minggu.

Menurut HT, kegiatan tersebut sangat penting dilakukan mengingat langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena itu, dia ingin kegiatan tersebut dapat diterapkan di seluruh DPW Perindo se-Indonesia.