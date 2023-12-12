Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ribuan Pengungsi Rohingya Berdatangan ke Indonesia, Ternyata Ini Akar Masalahnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |14:18 WIB
Ribuan Pengungsi Rohingya Berdatangan ke Indonesia, Ternyata Ini Akar Masalahnya
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA – Isu kedatangan ratusan pengungsi Rohingya ke Indonesia berakar dari konflik di Myanmar yang tak kunjung selesai. Karena itulah Indonesia menegaskan bahwa akar masalah tersebut harus segera diselesaikan untuk mencegah kedatangan lebih banyak pengungsi Rohingya.

“Indonesia menegaskan kembali posisi bahwa yang harus diselesaikan adalah akar masalahnya. Dan akar masalahnya adalah konflik di Myanmar yang hingga saat ini belum selesai,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) Lalu Muhamad Iqbal dalam pengarahan media, Selasa, (12/12/2023).

Ribuan etnis Rohingya telah melarikan diri ke negara-negara sekitar terutama Bangladesh dan Malaysia akibat persekusi yang mereka terima di Myanmar. Indonesia sendiri juga telah menampung ribuan pengungsi Rohingya, dengan setidaknya 1.500 di antaranya berada di Aceh.

Krisis di Myanmar yang mendorong eksodus ratusan ribu etnis Rohingya bermula pada 2017 ketika junta militer melakukan tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Rakhine yang ditempati etnis Rohingya. Namun, persekusi terhadap etnis Rohingya di Myanmar telah terjadi selama beberapa dekade, sebelum 2017.

Halaman:
1 2
      
