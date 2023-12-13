Israel Bertekad Selesaikan Operasi Militer di Gaza Meskipun Warga Sipil Menderita

GAZA – Israel diketahui sedang berlibur. Sekolah libur, dan jauh dari daerah garis depan, pusat perbelanjaan penuh. Toko kue penuh dengan donat yang disukai orang Yahudi selama Hanukkah, hari raya keagamaan saat ini.

Namun, semua pemandangan ini berbeda jika Anda semakin dekat dengan pertempuran. Di sepanjang perbatasan Gaza, daerah yang dikenal oleh Israel sebagai “amplop”, tank dan tentara bergerak, sebagian besar warga sipil berada di tempat lain dan terlihat seperti zona perang.

Di utara, di sepanjang perbatasan dengan Lebanon, masyarakat juga telah dievakuasi dan militer terus melakukan baku tembak dengan sekutu terkuat Iran, Hizbullah.

BACA JUGA: Israel Nyatakan 19 Sandera di Gaza Telah Tewas Secara In Absentia

Namun pengunjung biasa mungkin bisa menipu diri mereka sendiri bahwa kehidupan telah kembali “normal” di Israel tengah, wilayah luas antara Yerusalem dan Tel Aviv.

BACA JUGA: Pengeboman Israel di Gaza Tengah Tewaskan Setidaknya 30 Orang

Sebuah pengingat yang tajam tentang betapa salahnya kesan itu muncul saat tm BBC berkendara ke Tel Aviv.

Sirene serangan udara dimulai, dan aplikasi peringatan merah di ponsel Israel mengirimkan peringatan ketika mobil berbelok ke bahu jalan sehingga orang-orang di dalam dapat berhenti untuk berlindung. Pengendara lain melaju kencang untuk keluar dari area tersebut. Dalam kekacauan tersebut, tiga mobil berhasil saling bertabrakan.

Tim BBC menepi ketika sekelompok wanita meninggalkan mobil mereka dan saling berpelukan erat dan ketakutan.

Di atas, jejak uap dari sistem anti-rudal Iron Dome melengkung ke arah roket yang datang dari Gaza, ledakan keras terdengar di langit biru saat ledakan tersebut menjatuhkan sebagian besar proyektil. Seorang pria terluka, di Holon, tak jauh dari jalan raya.

Fakta bahwa Hamas masih bisa menyerang Israel adalah bukti lebih lanjut bahwa Hamas tidak bisa dikalahkan. Tanggapan para pengendara menunjukkan betapa dalamnya trauma yang ditimbulkan Hamas terhadap Israel, dan tidak diragukan lagi ini merupakan kabar baik bagi para pemimpin Hamas. Israel yakin mereka berada di suatu tempat di bawah Gaza, di beberapa bagian sistem terowongan.