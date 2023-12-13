Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Sultan Rifat Korban Terjerat Kabel Fiber Optik, Bernapas Lewat Leher

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |07:10 WIB
5 Fakta Sultan Rifat Korban Terjerat Kabel Fiber Optik, Bernapas Lewat Leher
Sultan Rifat (Foto: Ist)
JAKARTA – Kabar baik Sultan Rifat Alfatih (21), korban terjerat kabel fiber optik milik PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. (Bali Tower), saat ini sudah mulai bisa menjalani aktivitas fisik secara normal. 

Berikut fakta-faktanya:

1. Bernapas Lewat Lubang Buatan 

Meski Sultan bisa beraktivitas secara normal. Namun, dirinya untuk bernapas tidak lagi menggunakan hidung dan mulut, tapi menggunakan lubang buatan di area leher secara permanen.

2. Kehilangan Indra Penciuman

Lantaran lubang napas di dalam rongga mulut sudah ditutup secara permanen saat operasi pengangkatan pita suara di RS Polri Kramajati 19 Oktober 2023 silam, Sultan Rifat juga harus kehilangan fungsi indera penciuman.

3. Sultan Tetap Semangat Menjalani Kehidupan 

Menurut Fatih, ayah Sultan, saat ini anaknya menjalani kehidupan barunya pascaoperasi dan perawatan di RS Polri Kramajati dengan sangat semangat dan antusias, meskipun ada beberapa keterbatasan.

“Secara umum aktivitas fisik, anak saya bisa menjalani secara normal. Mandi, keramas pun bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan. Untuk olahraga pun hampir semuanya bisa dilakukan, kecuali berenang, sebab napasnya sekarang sudah tidak lagi dari mulut dan hidung," kata Fatih.

Pernyataan ayahnya itu juga diakui Sultan. “Saya menganggap keadaan saya saat ini adalah suatu keunikan dalam diri saya, dan bukan lagi sebagai kecacatan yang akan menghambat aktivitas dan kehidupan saya. Saya berharap lingkungan dan masyarakat tidak memperlakukan khusus kepada saya, dan saya ingin dianggap seperti masyarakat pada umumnya,” demikian disampaikan langsung oleh Sultan.

