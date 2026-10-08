Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Minibus Tabrak Sejumlah Kendaraan di Jakbar, 1 Orang Tewas

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |16:44 WIB
Minibus Tabrak Sejumlah Kendaraan di Jakbar, 1 Orang Tewas
Kecelakaan di Jakbar (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mobil minibus menabrak sejumlah kendaraan di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, pada Rabu, 7 Oktober 2026 malam. Kecelakaan menimbulkan korban jiwa.

"Benar satu korban meninggal dunia akibat kecelakaan semalam di Jalan Kamboja Raya arah ke Selatan, Palmerah, Jakarta Barat," ujar Kasi Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Kharisma Arbita Bangsa, Kamis (8/10/2026).

Menurutnya, kecelakaan itu melibatkan empat kendaraan dan dua gerobak, yakni minibus GWM Tank bernopol B 7bAXL dikemudikan FS, motor matic Vario bernopol B 5073 BTF dikendarai NU, motor bernopol B 3438 TTJ dikendarai MT, minibus Alya bernopol B 2071 POV, gerobak milik WI, dan gerobak milik SOP. Korban meninggal dunia berinisial MT dan korban luka berinisial NU.

Kecelakaan terjadi saat minibus GWM dikemudikan FS berpenumpang YA melaju di kawasan Jalan Kamboja Raya dari arah utara ke selatan. Sesampainya di dekat warung, menabrak gerobak milik WI dan gerobak milik SOP.

"Minibus tersebut masih melaju menabrak dua sepeda motor yang dikendarai NU dan MT hingga akhirnya oleng ke kiri, lanjut menabrak minibus Alya yang sedang berhenti parkir," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/337/3245698/kecelakaan-Sn3o_large.jpg
Pemotor Wanita Tewas Usai Kecelakaan dengan Mobil Maung, Koarmada III Lakukan Penyelidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/338/3245395/perlintasan_sebidang-COGc_large.jpg
Pasca Tragedi KA Argo Bromo, KAI Tutup 172 Perlintasan Sebidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245025/kecelakaan-QMZC_large.jpg
Paguyuban Korban KRL Pertanyakan Alasan Masinis KA Argo Bromo Ngerem 200-an Meter dari Titik Tabrakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3244990/kecelakaan-vrTA_large.jpg
Polisi Segera Periksa Masinis KA Argo Bromo Sebagai Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/337/3244744/kecelakaan-1Sz7_large.jpg
Hasil Investigasi KNKT Ungkap 6 Faktor Tabrakan Kereta Bekasi, dari Sinyal hingga Komunikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/338/3244681/kecelakaan-2bLk_large.jpg
Truk Damkar hingga Ambulans Tabrakan Beruntun di Bekasi, 3 Orang Terluka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement