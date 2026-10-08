Minibus Tabrak Sejumlah Kendaraan di Jakbar, 1 Orang Tewas

JAKARTA - Mobil minibus menabrak sejumlah kendaraan di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, pada Rabu, 7 Oktober 2026 malam. Kecelakaan menimbulkan korban jiwa.

"Benar satu korban meninggal dunia akibat kecelakaan semalam di Jalan Kamboja Raya arah ke Selatan, Palmerah, Jakarta Barat," ujar Kasi Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Kharisma Arbita Bangsa, Kamis (8/10/2026).

Menurutnya, kecelakaan itu melibatkan empat kendaraan dan dua gerobak, yakni minibus GWM Tank bernopol B 7bAXL dikemudikan FS, motor matic Vario bernopol B 5073 BTF dikendarai NU, motor bernopol B 3438 TTJ dikendarai MT, minibus Alya bernopol B 2071 POV, gerobak milik WI, dan gerobak milik SOP. Korban meninggal dunia berinisial MT dan korban luka berinisial NU.

Kecelakaan terjadi saat minibus GWM dikemudikan FS berpenumpang YA melaju di kawasan Jalan Kamboja Raya dari arah utara ke selatan. Sesampainya di dekat warung, menabrak gerobak milik WI dan gerobak milik SOP.

"Minibus tersebut masih melaju menabrak dua sepeda motor yang dikendarai NU dan MT hingga akhirnya oleng ke kiri, lanjut menabrak minibus Alya yang sedang berhenti parkir," tuturnya.