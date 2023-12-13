4 Fakta Pembakar Kantor Bupati Jayapura Ditangkap, Ternyata Ini Motifnya

JAYAPURA - Kepolisian Resor Jayapura akhirnya mengungkap siapa dalang atau pelaku pembakar Gedung A dan D Kantor Bupati Jayapura dan juga kantor Kementerian Agama, Kabupaten Jayapura.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Pelaku

Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus Maclarimboen mengatakan, pelaku dengan inisial AR (22) berhasil dibekuk Timsus Cycloop Polres Jayapura di salah satu perumahan yang ada di Sentani, Kabupaten Jayapura. Pelaku ditangkap setelah kasusnya bergulir selama tiga bulan lebih.

2. Motif Sakit Hati

Berdasarkan keterangan pelaku bahwa dirinya merasa sakit hati lantaran kebijakan pemerintah. Namun, AR belum mau menyebutkan sakit hati seperti apa yang membuat pelaku nekat membakar dua gedung tersebut.

3. Bukan Kasus Pertama

Selain itu, pelaku juga pernah melakukan pembakaran terhadap sebuah alat berat eksavator di Jalan Kemiri, Sentani.