Disiram Air Keras oleh Mantan Suami, Kondisi Wanita Muda Ini Alami Luka Bakar di Sekujur Tubuh

MALANG - Pria asal Sidoarjo nekat menyiram air keras mantan istrinya karena cemburu. Pelaku bernama Ari Wijayanto (39) warga Desa Simokali, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, ini masih menyimpan dendam usai diceraikan istrinya Nurhayati (30) warga Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.

"Tersangka atas nama Ari Wijayanto ini masih memiliki hubungan yaitu mantan suami dengan korban. Motif perbuatan di dalami motifnya adalah motif sakit hati dendam, atau sedikit asmara di situ," Kasatreskrim Polres Malang AKP Gandha Syah Hidayat, saat konferensi pers di Mapolsek Pakis, Rabu (13/12/2023).

Ari sendiri sudah merencanakan dengan matang aksinya itu sejak sepekan sebelum kejadian ini. Ia membeli air keras dari bengkel odong-odong, tempatnya bekerja. Ia lantas memetakan dan mengikuti mantan istrinya yang hendak pulang dari Pakis menuju Tumpang.

Kebetulan saat itu mantan istrinya tengah diantar oleh kekasih barunya Yoyok Nur Amin (29) warga Dusun Pulesari RT 5 RW 11, Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, hendak pulang menuju Pakis, dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR berwarna biru dengan Nopol N 2252 TR.

"Sudah merencanakan satu mingguan, Karena informasi dan fakta pemeriksaan sementara disampaikan bahwa diceraikan secara pihak oleh korban, sudah cerai satu bulan," ucap Gandha.

Pelaku yang menemukan Nurhayati korbannya berboncengan dengan pria lain akhirnya mengikutinya hingga di Jalan Raya Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Ari menyiramkan gelas plastik berisi air keras mengenai beberapa bagian tubuhnya berupa wajah, tangan kanan, kiri, dada, hingga kakinya. Bahkan celana dan jaket yang digunakan korban sampai robek dan meleleh.

"Korban masih dalam perawatan insentif di Rumah Sakit Saiful Anwar dengan luka bakar 18 persen di bagian dada kemudian wajah, kemudian tangan sebelah kanan dan kiri," terangnya.