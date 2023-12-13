Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Disiram Air Keras oleh Mantan Suami, Kondisi Wanita Muda Ini Alami Luka Bakar di Sekujur Tubuh

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |20:43 WIB
Disiram Air Keras oleh Mantan Suami, Kondisi Wanita Muda Ini Alami Luka Bakar di Sekujur Tubuh
Penyiram air keras ke mantan istri (foto: dok MPI/Avirista)
A
A
A

MALANG - Pria asal Sidoarjo nekat menyiram air keras mantan istrinya karena cemburu. Pelaku bernama Ari Wijayanto (39) warga Desa Simokali, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, ini masih menyimpan dendam usai diceraikan istrinya Nurhayati (30) warga Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.

"Tersangka atas nama Ari Wijayanto ini masih memiliki hubungan yaitu mantan suami dengan korban. Motif perbuatan di dalami motifnya adalah motif sakit hati dendam, atau sedikit asmara di situ," Kasatreskrim Polres Malang AKP Gandha Syah Hidayat, saat konferensi pers di Mapolsek Pakis, Rabu (13/12/2023).

Ari sendiri sudah merencanakan dengan matang aksinya itu sejak sepekan sebelum kejadian ini. Ia membeli air keras dari bengkel odong-odong, tempatnya bekerja. Ia lantas memetakan dan mengikuti mantan istrinya yang hendak pulang dari Pakis menuju Tumpang.

Kebetulan saat itu mantan istrinya tengah diantar oleh kekasih barunya Yoyok Nur Amin (29) warga Dusun Pulesari RT 5 RW 11, Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, hendak pulang menuju Pakis, dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR berwarna biru dengan Nopol N 2252 TR.

"Sudah merencanakan satu mingguan, Karena informasi dan fakta pemeriksaan sementara disampaikan bahwa diceraikan secara pihak oleh korban, sudah cerai satu bulan," ucap Gandha.

Pelaku yang menemukan Nurhayati korbannya berboncengan dengan pria lain akhirnya mengikutinya hingga di Jalan Raya Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Ari menyiramkan gelas plastik berisi air keras mengenai beberapa bagian tubuhnya berupa wajah, tangan kanan, kiri, dada, hingga kakinya. Bahkan celana dan jaket yang digunakan korban sampai robek dan meleleh.

"Korban masih dalam perawatan insentif di Rumah Sakit Saiful Anwar dengan luka bakar 18 persen di bagian dada kemudian wajah, kemudian tangan sebelah kanan dan kiri," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190535//kasus_pembunuhan_anak_di_ciputat-WSEt_large.jpg
Polisi Ungkap Ayah Banting Bayi di Tangsel Sering Mabuk dan Bermain Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189611//debt_collector-gM1j_large.jpg
Kronologi Lengkap Pengeroyokan 2 Matel di Kalibata Berujung 6 Polisi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189584//perusakan-8Sfx_large.jpg
Pengendara yang Disetop Matel di Kalibata Ternyata Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189581//pelaku_pengeroyokan-Qad6_large.jpg
5 Fakta Pelaku Pengeroyokan 2 Debt Collector hingga Tewas di Kalibata, 6 Polisi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189344//pembakaran-1lqv_large.jpg
Detik-Detik Mengerikan, Kesaksian Pedagang di Kalibata saat Warungnya Dibakar OTK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189346//kapolsek_pancoran-S2sH_large.jpg
Kronologi Debt Collector Tewas Mengenaskan Dikeroyok di Kalibata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement