Gempa M2,6 Guncang Sukabumi Pagi Ini

JAKARTA - Gempa bumi kecil bermagnitudo (M) 2,6 mengguncang Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (13/12/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 08:42 WIB.

BACA JUGA: Miliarder Pewaris Hermes Wariskan Harta Rp177 Triliun untuk Tukang Kebunnya

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

BACA JUGA: Daftar Harga Emas Antam Hari Ini

"#Gempa Mag:2.6, 13-Dec-2023 08:42:51WIB, Lok:6.74LS, 106.53BT (27 km BaratLaut KAB-SUKABUMI-JABAR), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )