JAKARTA - Gempa bumi kecil bermagnitudo (M) 2,6 mengguncang Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (13/12/2023).
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 08:42 WIB.
BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.
"#Gempa Mag:2.6, 13-Dec-2023 08:42:51WIB, Lok:6.74LS, 106.53BT (27 km BaratLaut KAB-SUKABUMI-JABAR), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.
(Fakhrizal Fakhri )