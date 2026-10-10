Breaking News! Gempa Dahsyat M7,6 Guncang Panama, Picu Peringatan Tsunami

JAKARTA - Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,6 mengguncang Panama hingga memicu kepanikan di ibu kota. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Melansir Gulf News, Sabtu (10/10/2026), USGS menyatakan bahwa gempa terdeteksi pada pukul 17.56 GMT dengan pusat gempa (episentrum) berada 10 kilometer (6 mil) dari kota kecil Pitaloza Arriba di wilayah selatan-tengah Panama.

Gempa tersebut memicu peringatan tsunami bagi Panama serta peringatan akan gelombang yang lebih kecil namun berbahaya di sepanjang pesisir negara-negara lain di Amerika Latin dan Pasifik Selatan.

Menurut Sistem Perlindungan Sipil Nasional, gempa yang tercatat terjadi pada kedalaman dangkal 12 kilometer itu terasa di seluruh wilayah negara berpenduduk sekitar 4,5 juta jiwa tersebut dan berlangsung selama kurang lebih satu menit.

Sistem Peringatan tsunami AS menyatakan bahwa gelombang tsunami setinggi hingga tiga meter dapat menghantam pesisir Panama dalam beberapa jam mendatang.

(Fahmi Firdaus )

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