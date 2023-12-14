Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Pemuda Gunungkidul Ditemukan Tewas Tergantung di Pohon

Erfan Erlin , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |06:18 WIB
Pemuda Gunungkidul Ditemukan Tewas Tergantung di Pohon
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

GUNUNGKIDUL - AS (26) warga Padukuhan Gedoro 23/06 Kalurahan Nglegi Kapanewon Patuk Gunungkidul ditemukan tewas gantung diri di Pohon Akasia tak jauh di rumahnya. Tak ada yang mengetahui pemicu pemuda ini memilih mengakhiri hidupnya dengan gantung diri.

Kasi Humas Polsek Patuk, Ipda Purwanto menuturkan AS ditemukan gantung diri pada hari ini Selasa (13/12/ 2023) oleh ibunya sendiri. AS gantung diri di ladang yang berjarak sekitar 50 m dari rumahnya di Dusun Gedoro 23/06 Kalurahan Nglegi Kapanewon Patuk.Gunungkidul sekira pukul 13.00 WIB.

"AS di rumah saat itu sendirian," kata dia.

Purwanto mengatakan, sekira pukul 12.00 WIB ibunya pulang kerja melihat rumah sepi kemudian menjemput adik AS ke. Sekolah. Sepulang menjemput pukul 12.45 WIB melihat rumah masih kosong padahal kendaraan AS masih ada di rumah

Karena itu, ibunya kemudian mencari di sekitaran rumah dan ditemukan gantung diri tidak jauh dari rumahnya sekira 50 meter. Kaget melihat kondisi tersebut, sang ibu berteriak histeris meminta tolong warga sekitar.

"Sesaat kemudian warga berdatangan ke lokasi kejadian," turut dia.

Warga kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolsek Patuk. Sesaat kwmudian petugas Polsek bersama Puskesmas Patuk mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan dan olah TKP

