Puas dengan Kemenangan Total Lawan Hamas, Netanyahu: Tentara Heroik Kami Tidak Sia-Sia

GAZA - Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah bertemu dengan Penasihat keamanan nasional Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Jake Sullivan, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia akan sangat puas dengan kemenangan total melawan Hamas.

“Tentara heroik kami tidak gugur sia-sia,” terangnya, dikutip CNN.

“Di tengah rasa sakit yang mendalam atas kejatuhan mereka, kami semakin bertekad untuk terus berjuang sampai Hamas tersingkir – hingga kemenangan mutlak,” lanjutnya.

Sullivan bertemu dengan para pejabat tinggi Israel selama dua hari ke depan ketika Gedung Putih mendorong Israel untuk lebih tepat dalam operasi mereka melawan Hamas di Gaza.

Sullivan bertemu dengan Netanyahu pada Kamis (14/12/2023), dan dijadwalkan bertemu dengan pejabat tinggi Israel lainnya, termasuk Presiden Isaac Herzog, hingga Jumat (15/12/2023).

Dalam kesempatan itu, Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, mengatakan kepada Sullivan bahwa perang di Gaza akan berlangsung lebih dari beberapa bulan.

“Ini akan memerlukan jangka waktu – akan berlangsung lebih dari beberapa bulan, tapi kami akan menang dan kami akan menghancurkan mereka (Hamas),” kata Gallant, menurut transkrip pertemuan yang dirilis Kementerian Pertahanan Israel.

Gallant juga berterima kasih kepada Sullivan atas dukungan AS terhadap kampanye Israel di Gaza, dengan mengatakan “Amerika Serikat dan Israel memiliki kepentingan yang sama, nilai-nilai yang sama, dan dalam hal ini mereka memiliki kepentingan yang sama.