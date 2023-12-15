Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tentara Israel Baca Doa Yahudi di Masjid, PBB: Penodaan Tempat Keagamaan Tidak Boleh Ditoleransi

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |16:53 WIB
Tentara Israel Baca Doa Yahudi di Masjid, PBB: Penodaan Tempat Keagamaan Tidak Boleh Ditoleransi
PBB kecam penodaan tempat keagamaan di Jenin (Foto: Pacific Press/LightRocket)
A
A
A

NEW YORK Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (14/12/2023) mengatakan tempat-tempat keagamaan perlu dihormati, setelah rekaman di media sosial menunjukkan tentara Israel melakukan ritual Yahudi di dalam sebuah masjid di kota Jenin, Tepi Barat.

Menurut laporan Anadolu Agency, PBB menegaskan penodaan situs keagamaan tidak boleh ditoleransi. Dan hal itu bertentangan dengan kesusilaan umum. Juru bicara PBB Stephane Dujarric, mengatakan situs keagamaan perlu dihormati dan tidak boleh diselewengkan dengan cara apa pun.

Pernyataannya muncul setelah Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, membagikan video tentara yang melakukan ritual Yahudi di dalam sebuah masjid di Jenin.

Video tersebut menunjukkan seorang tentara Israel membacakan doa Shema Yisrael melalui pengeras suara masjid. Tentara lain terdengar mengatakan tentara berada di dalam masjid di Jenin.

Klip lain menunjukkan tentara di dalam masjid membacakan doa Yahudi melalui mikrofon. Kementerian luar negeri Palestina mengecam apa yang mereka sebut sebagai "penghinaan terhadap kesucian masjid".

Para prajurit dilaporkan telah terkena sanksi disiplin. Beralih ke Gaza, Dujarric mengatakan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan bahwa hujan lebat turun pada Rabu (13/12/2023) di Gaza dan banjir telah memperburuk perjuangan pengungsi Palestina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement