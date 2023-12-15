Tentara Israel Baca Doa Yahudi di Masjid, PBB: Penodaan Tempat Keagamaan Tidak Boleh Ditoleransi

NEW YORK – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (14/12/2023) mengatakan tempat-tempat keagamaan perlu dihormati, setelah rekaman di media sosial menunjukkan tentara Israel melakukan ritual Yahudi di dalam sebuah masjid di kota Jenin, Tepi Barat.

Menurut laporan Anadolu Agency, PBB menegaskan penodaan situs keagamaan tidak boleh ditoleransi. Dan hal itu bertentangan dengan kesusilaan umum. Juru bicara PBB Stephane Dujarric, mengatakan situs keagamaan perlu dihormati dan tidak boleh diselewengkan dengan cara apa pun.

Pernyataannya muncul setelah Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, membagikan video tentara yang melakukan ritual Yahudi di dalam sebuah masjid di Jenin.

Video tersebut menunjukkan seorang tentara Israel membacakan doa Shema Yisrael melalui pengeras suara masjid. Tentara lain terdengar mengatakan tentara berada di dalam masjid di Jenin.

Klip lain menunjukkan tentara di dalam masjid membacakan doa Yahudi melalui mikrofon. Kementerian luar negeri Palestina mengecam apa yang mereka sebut sebagai "penghinaan terhadap kesucian masjid".

Para prajurit dilaporkan telah terkena sanksi disiplin. Beralih ke Gaza, Dujarric mengatakan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan bahwa hujan lebat turun pada Rabu (13/12/2023) di Gaza dan banjir telah memperburuk perjuangan pengungsi Palestina.