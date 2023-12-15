Dilewati Truk Alat Berat, Jembatan di Sari Jaya Lampung Ambruk

WAY KANAN - Jembatan penghubung Jalan Provinsi di Kampung Sari Jaya, Kecamatan Negara Batin, Way Kanan, Lampung patah menjadi dua setelah dilintasi truk pengangkut alat berat.

Berdasarkan keterangan Kepala Kampung Sari Jaya Handeka Putra l, bahwa Peristiwa kejadian patahnya jembatan akibat dilintasi mobil tersebut terjadi tadi malam, sekitar jam 8-9 WIB, Rabu 13 Desember 2023. Jalan itu adalah jalan akses antar Kabupaten dalam Provinsi Lampung.

Beruntung menurut Kepala Kampung, sopir mobil pengangkut alat berat tersebut tidak terjadi cedera ringan maupun berat sehingga tidak ada korban dalam peristiwa tersebut.

"Gak apa apa (Sopirnya) tidak ada korban," katanya.

"Itu akses provinsi, jalan dan jembatan tersebut salah satu jalan utama yang berada di Kecamatan Negara Batin, untuk antar Kabupaten, dia tembusnya ke Tubaba (Tulang Bawang Barat), untuk mobilnya kurang tahu, bermuatan Dosor (Alat Berat) untuk penggarapan tebu arah bahuga," ungkapnya pagi ini, Kamis (14/12/2023).