Jembatan Bambu di Lokasi Wisata Ono Kaline Kulonprogo Ambruk, Peserta Camping Terjebak

JAKARTA - Sebuah jembatan bambu di Ono Kaline River Park, Semaken, Kalibawang, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, ambruk, Jumat 8 Maret 2024 malam. Akibatnya rombongan siswa-siswa yang sedang berkemah di lokasi wisata itu dilaporkan sempat terisolasi sebelum berhasil dievakuasi.

Informasi ambruknya jembatan di Ono Kaline River Park sempat viral. Salah satu yang turut membagikannya ke media sosial adalah akun Instagram @merapi_uncover.

"[Breaking News] lagi wae Jembatan di lokasi wisata ono kali kulonprogo ambruk, siswa siswi terisolasi di area kemah. (8/3/2024)" tulis @merapi_uncover dikutip, Sabtu (9/3/2024).

