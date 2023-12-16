Resmikan Posko Pemenangan, Caleg Partai Perindo Sosialisasikan Ganjar-Mahfud di Nias

NIAS - Caleg Partai Perindo Feber Forman Fakho untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara, dapil delapan, membuka posko pemenangan di Desa Baruzo, Kecamatan Sogaeadu, Kabupaten Nias, Sumatera Utara.

“Pembukaan posko ini merupakan salah satu langkah dalam memaksimalkan menghadapi pemilihan umum legislatif pada 14 Februari 2024 mendatang,” ujar Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Nias, Feber Forman Fakho.

Warga sangat antusias menyambut kedatangan kader Partai Perindo, sekaligus pembukaan posko pemenangan tersebut.

Diketahui, Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, siap menghadapi Pemilu 2024.

“Posko pemenagan ini sekaligus untuk menyosialisasikan Ganjar-Mahfud, dan Masyarakat sangat menerimanya,” ungkapnya.