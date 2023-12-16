Advertisement
HOME NEWS NEWS

Blusukan di Ciwidey, Caleg Perindo Abdul Khaliq Beri Dukungan ke Pelaku UMKM

Erick Fahrizal , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |06:36 WIB
Blusukan di Ciwidey, Caleg Perindo Abdul Khaliq Beri Dukungan ke Pelaku UMKM
Caleg Partai Perindo Abdul Khaliq Blusukan/Foto: MNC Media
BANDUNG - Caleg Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad blusukan ke Kampung Nenon, Desa Sukawening, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Dalam kegiatan ini, Abdul Khaliq juga sosialisasikan program Partai Perindo yang bisa mensejahterakan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan dukungan penuh pada para pelaku UMKM.

“Selain bersilaturahmi, langkah ini juga merupakan salah satu upaya untuk mengenalkan dan mendekatkan diri agar Partai Perindo lebih dikenal masyarakat,” ujarnya.

Masyarakat, khususnya ibu-ibu sangat antusias dengan kedatangan Abdul Khaliq Ahmad yang juga merupakan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan tersebut.

“Mereka berdiskusi dan banyak bertanya terkait program-program yang akan dilaksanakan oleh Partai Perindo jika menang dalam ajang pemilu pada bulan Februari 2024 mendatang,” ungkapnya.

