Israel Kutuk Ulah Tentaranya yang Nyanyikan Lagu Yahudi di Masjid Tepi Barat

YERUSALEM - Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengutuk perilaku beberapa tentaranya yang terekam bernyanyi dan berdoa melalui mikrofon di sebuah masjid di Jenin di Tepi Barat yang diduduki. Hal ini terjadi saat operasi melawan militan di kota tersebut, yang sejauh ini telah menewaskan 11 warga Palestina, kata Kementerian Kesehatan Palestina.

IDF mengatakan para prajurit “akan didisiplinkan sebagaimana mestinya”.

Dikatakan bahwa pihaknya juga akan bertindak dalam kasus serupa yang telah difilmkan di Gaza.

Klip yang beredar di media sosial menampilkan pemandangan masjid. Dalam salah satu rekaman, sebuah lagu tentang mengusir kegelapan, yang terkait dengan festival Hanukkah Yahudi saat ini, terdengar dinyanyikan dalam bahasa Ibrani melalui pengeras suara di menara. Orang yang merekam tertawa dan ikut menyanyikan lagu tersebut.

Klip lain menunjukkan tentara di dalam masjid membacakan doa Yahudi melalui mikrofon. Kementerian luar negeri Palestina mengecam apa yang mereka sebut sebagai "penghinaan terhadap kesucian masjid".

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis, (14/12/2023) IDF mengatakan tentara tersebut “bertindak bertentangan dengan kode etik IDF dalam lembaga keagamaan”.

Pernyataan itu mengatakan mereka yang bertanggung jawab "segera diberhentikan dari aktivitas operasional".