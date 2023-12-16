Nasib Tragis Rama, Tewas Mengenaskan Usai Tabrak Pohon

SEMARANG – Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) mengakibatkan korban jiwa kembali terjadi di jalanan Kota Semarang. Kali ini, terjadi di Jalan Arteri Sukarno – Hatta tepatnya depan Makam Segatok, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

Insiden terjadi Sabtu (16/12/2023) pagi. Satu korban jiwa bernama Rama Dwiky (24) warga Rejosari Kota Semarang. Dia mengendarai sepeda motor Honda Beat nomor polisi H 2510 AF.

“Meninggal dunia sebab luka berat di kepala,” ungkap Kepala Sub Unit 2 Penegakan Hukum Satuan Lantas Polrestabes Semarang Ipda Tri Agus Handoko, pada keterangannya, Sabtu.