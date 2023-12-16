Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Mantan Suami Tikam Istri dan Pacar Barunya, Satu Tewas

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |07:34 WIB
Mantan Suami Tikam Istri dan Pacar Barunya, Satu Tewas
Ilustrasi/Foto: Istimewa
PALEMBANG - Tragis nasib yang dialami pasangan kekasih, yakni Agusvita (26) dan pacarnya Farid (30) yang mengalami luka tusuk setelah ditikam oleh pria berinisial DN, yang merupakan mantan suami dari Agusvita. Korban Farid bahkan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Akibat dari kejadian, Farid meninggal dunia setelah mengalami lima luka tusukan di sekujur tubuh. Sedangkan, Agusvita mengalami dua luka tusukan dan harus dirawat di RSUD Palembang BARI.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan menyebutkan, peristiwa berdarah itu terjadi di Jalan Faqih Usman, Lorong Sei Goren II, Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan SU I Palembang, Jumat (15/12/2023) sekitar pukul 10.00 WIB.

Sebelum kejadian, kedua korban sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumah kontrakannya yang berada tak jauh dari lokasi kejadian.

Dan ternyata keduanya telah dibututi oleh pelaku, lalu setiba di tempat kejadian perkara (TKP) motor pelaku langsung menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan langsung menikam korban Agusvita dengan senjata tajam (sajam) pisau.

Mendapatkan serangan itu, Agusvita langsung melarikan diri dan meminta pacarnya Farid untuk menyelamatkan anaknya.

Pelaku DN yang sudah gelap mata, kembali menyerang Farid. Akibatnya, korban tersungkur bersimbah darah dan meninggal di depan rumah warga yang berada tak jauh dari lokasi awal.

“Pelaku ini mantan suaminya Pak. Mereka pernah mengontrak bersama di sini, tapi karena tidak bekerja diusir oleh istrinya, sekitar 4 bulan yang lalu,” kata wanita yang namanya tidak mau disebutkan.

