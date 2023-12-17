Sembako Murah dan Pengobatan Gratis Ci Mehong Disambut Antusias Emak-Emak

JAKARTA - Program sembako murah dan pengobatan gratis yang dilaksanakan Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI DKI Jakarta Dapil 3 (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu), dari Partai Perindo Ci Mehong Nofia disambut antusias para emak-emak ibu rumah tangga.

"Jangan lupa 14 Februari jangan Golput. Pilih Capres nya nomor 3 pak Ganjar. Terus DPR RI pilih Ci Mehong nomor 8 dan DPRD nya Yolanda nomor 3," kata Ci Mehong di halaman teras Cafe Tentang Kopi, Jalan Warakas 3, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Minggu (17/12/2023) sore.

Ia menjelaskan dalam kesempatan tersebut pihaknya melakukan sosialisasi sekaligus memberikan program yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh warga.

"Hari ini kita mengadakan sapa warga sekaligus tebus murah minyak, pengobatan gratis. Kita membagikan 250 minyak goreng dengan harga terjangkau yakni satu liter Rp 5 ribu. Kegiatan ini sudah sering kita laksanakan di berbagai wilayah dapil kita," kata Ci Mehong.

Ci Mehong berharap program-program tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang masih belum pulih benar.

"Harapannya kita bisa membantu masyarakat keluarga yang dari ekonomi susah, sehingga kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi," paparnya.

Ci Mehong optimis dapat mencapai target 150 ribu suara masyarakat dengan rutin terjun ke lapangan bertemu dengan masyarakat, menolong dan memenuhi berbagai permalasahan yang dikeluhkan warga.

"Targetnya 150 ribu suara. Kita harus turun lapangan bersama warga. Antusiasme warga kalau sembako sangat baik, karena sembako mahal. Kalau program yang saya andalkan Sembako tidak mahal seperti sekarang ini. Pengangguran tidak ada, kita tingkatkan UMKM sehingga lapangan kerja bertumbuh sehingga warga jadi sejahtera," tuturnya.