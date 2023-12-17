Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Sembako Murah dan Pengobatan Gratis Ci Mehong Disambut Antusias Emak-Emak

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |18:58 WIB
Sembako Murah dan Pengobatan Gratis Ci Mehong Disambut Antusias Emak-Emak
Ci Mehong (foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Program sembako murah dan pengobatan gratis yang dilaksanakan Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI DKI Jakarta Dapil 3 (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu), dari Partai Perindo Ci Mehong Nofia disambut antusias para emak-emak ibu rumah tangga.

"Jangan lupa 14 Februari jangan Golput. Pilih Capres nya nomor 3 pak Ganjar. Terus DPR RI pilih Ci Mehong nomor 8 dan DPRD nya Yolanda nomor 3," kata Ci Mehong di halaman teras Cafe Tentang Kopi, Jalan Warakas 3, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Minggu (17/12/2023) sore.

Ia menjelaskan dalam kesempatan tersebut pihaknya melakukan sosialisasi sekaligus memberikan program yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh warga.

"Hari ini kita mengadakan sapa warga sekaligus tebus murah minyak, pengobatan gratis. Kita membagikan 250 minyak goreng dengan harga terjangkau yakni satu liter Rp 5 ribu. Kegiatan ini sudah sering kita laksanakan di berbagai wilayah dapil kita," kata Ci Mehong.

Ci Mehong berharap program-program tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang masih belum pulih benar.

"Harapannya kita bisa membantu masyarakat keluarga yang dari ekonomi susah, sehingga kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi," paparnya.

Ci Mehong optimis dapat mencapai target 150 ribu suara masyarakat dengan rutin terjun ke lapangan bertemu dengan masyarakat, menolong dan memenuhi berbagai permalasahan yang dikeluhkan warga.

"Targetnya 150 ribu suara. Kita harus turun lapangan bersama warga. Antusiasme warga kalau sembako sangat baik, karena sembako mahal. Kalau program yang saya andalkan Sembako tidak mahal seperti sekarang ini. Pengangguran tidak ada, kita tingkatkan UMKM sehingga lapangan kerja bertumbuh sehingga warga jadi sejahtera," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement