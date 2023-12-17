Perjuangkan Sembako Murah, Emak-Emak Tanjung Priok Dukung Ci Mehong Jadi Anggota DPR

JAKARTA - Punya visi-misi memperjuangkan sembako murah yang menjadi gagasan utama Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI DKI Jakarta Dapil 3 (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu), Ci Mehong Nofia disambut baik emak-emak.

Hal tersebut terlihat dalam kegiatan program sembako murah dan pengobatan gratis yang dilaksanakan di halaman teras Cafe Tentang Kopi, Jalan Warakas 3, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara pada Minggu (17/12/2023) sore.

Elis (24) warga RT01/RW06, Kelurahan Tanjung Priok mengaku mendukung penuh program yang dilaksanakan oleh Ci Mehong untuk mewujudkan sembako murah.

"Bagus sekali ya program ini harus didukung penuh. Karena membantu masyarakat akan kebutuhan pokok yang sekarang harganya benar-benar meroket tinggi atau mahal," ujar Elis.

Ia mengaku sudah mengenal sosok Ci Mehong baik dari layar kaca maupun berbagai spanduk atau baliho yang bertebaran di Jakarta Utara.

"Kenal Ci Mehong dan ibu Yolanda kenal. Harapannya agar mereka terus bisa membantu masyarakat tidak mampu dan dapat terpilih sebagai wakil rakyat," tambahnya.

Sementara itu, Erwati (30) warga RT 10/RW01 Kelurahan Papanggo berharap Ci Mehong benar-benar dapat mewujudkan sembako murah bagi warga bila terpilih menjadi anggota DPR RI.

"Bagus banget ya programnya, semoga aspirasi warga terus diserap baik saat nyaleg maupun nanti sesudah terpilih," kata Erwati.