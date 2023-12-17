Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Soal Format Debat Town Hall, Ganjar: Saya Ikut, Model Apa Aja Bisa

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |19:14 WIB
Soal Format Debat Town Hall, Ganjar: Saya Ikut, Model Apa Aja Bisa
Capres Ganjar Pranowo (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

MAGELANG - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku siap mengikuti debat dengan model apapun. Ganjar pun menyanggupi adanya wacana debat dengan model Town Hall Meeting yang juga digagas dari Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

“Kalau apa modelnya di mana pun saya ikut aja, model town hall oke model panggung biasa oke,” ucap Ganjar di kawasan Magelang, Jawa Tengah, Minggu (17/12/2023).

Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, inti dari sebuah perdebatan ialah bukan pada modelnya. Ganjar pun berharap agar perdebatan justru bisa menjadi tempat menyampaikan gagasan dengan menunjukkan sebuah data.

“Yang penting sebenarnya bukan tempatnya. Debat itu sedikit boleh tanya jawab agak sedikit ramai agar bisa menyampaikan pikiran, bisa menunjukan data gitu yaa, dan itu bisa berulang-ulang,” ungkapnya.

