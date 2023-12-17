Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bagaimana Israel Memenjarakan Ratusan Warga Palestina Tanpa Tuduhan yang Jelas

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |14:57 WIB
Bagaimana Israel Memenjarakan Ratusan Warga Palestina Tanpa Tuduhan yang Jelas
Bagaimana Israel memenjarakan ratusan warga Palestina tanpa tuduhan (Foto: BBC)
GAZA – Di sebuah rumah keluarga di Bethlehem, di Tepi Barat yang diduduki, Yazen Alhasnat sedang duduk di samping ibunya sambil mengusap matanya.

Remaja berusia 17 tahun itu telah dibebaskan dari penjara pada malam sebelumnya, hampir lima bulan setelah ditangkap dalam penggerebekan militer Israel pada pukul 04.00 waktu setempat di rumahnya.

Yazen ditahan di bawah "penahanan administratif" - sebuah kebijakan keamanan yang sudah lama diwarisi dari Inggris, yang memungkinkan negara Israel untuk memenjarakan orang tanpa batas waktu tanpa tuduhan, dan tanpa memberikan bukti apa pun yang memberatkan mereka.

“Mereka punya file rahasia,” kata Yazen.

"Mereka tidak memberitahumu apa isinya,” lanjutnya.

Dia kembali ke rumah karena dia termasuk di antara 180 anak-anak dan wanita Palestina yang dibebaskan dari penjara oleh Israel dalam pertukaran sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza baru-baru ini.

Namun pada saat yang sama para tahanan Palestina dibebaskan, Israel juga menahan orang-orang dalam jumlah tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Dalam minggu-minggu sejak 7 Oktober, jumlah orang yang ditahan secara administratif – yang sudah mencapai angka tertinggi dalam 30 tahun terakhir, yaitu 1.300 orang – telah melonjak hingga lebih dari 2.800 orang.

Ketika Yazen dibebaskan, keluarganya diberitahu untuk tidak merayakannya di depan umum dengan cara apa pun atau berbicara kepada media. Instruksi yang sama juga diberikan kepada keluarga dua remaja lainnya yang berbicara kepada BBC tentang pengalaman mereka. Namun ketiga keluarga tersebut mengatakan mereka ingin menyoroti masalah penahanan administratif.

Israel mengatakan bahwa penggunaan kebijakan tersebut sesuai dengan hukum internasional dan merupakan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk memerangi terorisme. Maurice Hirsch, mantan direktur penuntutan militer di Tepi Barat, dari 2013 hingga 2016, mengatakan kepada BBC bahwa Israel tidak hanya memenuhi hukum internasional tetapi jauh melampaui hukum internasional, dengan mengizinkan para tahanan untuk mengajukan banding dan memastikan bahwa penahanan mereka ditinjau ulang setiap saat. enam bulan.

Halaman:
1 2 3
      
