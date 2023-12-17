TGB Minta Lulusan dan Kader NWDI Tebar Nilai Keislaman dan Kebangsaan

LOMBOK TIMUR - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo selaku Rektor Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi mewisuda 398 mahasiswa.

Di depan ratusan wisudawan, TGB mengingatkan agar para alumni dan kader NWDI terus menebar nilai Islam rahmatan lil alamin dan nilai kebangsaan di tengah masyarakat.

Wisuda ke-33 Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor digelar di GOR Hamzanwadi, Kompleks Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdatain NWDI Pancor Lombok Timur, Minggu (17/12/2023) pagi.