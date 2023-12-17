Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

TGB Minta Lulusan dan Kader NWDI Tebar Nilai Keislaman dan Kebangsaan

Ramli Nurawang , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |15:00 WIB
TGB Minta Lulusan dan Kader NWDI Tebar Nilai Keislaman dan Kebangsaan
TGB Zainul Majdi (Foto: Ramli Nurawang)
A
A
A

LOMBOK TIMUR - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo selaku Rektor Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi mewisuda 398 mahasiswa.

Di depan ratusan wisudawan, TGB mengingatkan agar para alumni dan kader NWDI terus menebar nilai Islam rahmatan lil alamin dan nilai kebangsaan di tengah masyarakat.

Wisuda ke-33 Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor digelar di GOR Hamzanwadi, Kompleks Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdatain NWDI Pancor Lombok Timur, Minggu (17/12/2023) pagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement