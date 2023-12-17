Disambut Antusias Warga, Ganjar Ikuti Kirab Budaya Nitilaku di Yogyakarta

JAKARTA - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengikuti prosesi kirab budaya Nitilaku 2023 Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Minggu (17/12/2023).

Pada kesempatan tersebut, Ganjar mengenakan busana khas suku Adat Dayak Kalimantan.

Hal itu membuat kehadiran Ganjar menjadi pusat perhatian dari para peserta kirab dan warga Yogyakarta. Mereka mengabadikan momen itu dengan berswafoto menggunakan kamera ponselnya.

Kegiatan bertajuk 'Kenduri Kebangsaan' itu berkonsep mengenakan kostum busana adat nusantara dan pejuang kemerdekaan. Semua peserta mengikuti kirab berjalan kaki dua kilometer dari Boulevard sampai Balairung UGM. Di sela kirab, Ganjar mengatakan, kegiatan rutin yang digelar tiap tahun itu memiliki spirit kerakyatan yakni menyatunya keraton, kampus, dan kampung.

"Nitilaku, itu bergabungnya antara kampus, keraton, dan kampung. Inilah spirit kerakyatan dari UGM yang selalu bersama masyarakat mengembangkan potensi tentu ini spirit Indonesia," kata Ganjar.

Selain itu, kirab budaya Nitilaku dengan kemeriahan busana nusantara itu dinilai Ganjar sebagai momentum untuk mengingat sejarah.