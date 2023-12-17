Pesta Rakyat di Pati, Puluhan Ribu Warga Antusias Menangkan Ganjar-Mahfud

PATI - Puluhan ribu warga berkumpul dengan gembira di Halaman Stadion Joyo Kusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Minggu (17/12/2023). Mereka berkumpul di malam yang spektakuler.

Gelaran "Pesta Rakyat Ganjar Mahfud #19" menciptakan momen bersejarah yang menggambarkan semangat nasionalisme dengan mengumumkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diharapkan menang pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sahabat Ganjar memberikan pengalaman hiburan tak terlupakan dalam konser gratis yang meriah. Lewat penampilan spektakuler dari berbagai musisi terkenal, seperti TA Band, Nilam Dermaga, Linda Ayunda, Hana Monina, OM Sera, NDX AKA, dan lainnya. Stadion Joyo Kusumo dipenuhi energi positif, semangat cinta Tanah Air, dan optimisme baru untuk masa depan.

"Deklarasi Ganjar-Mahfud ini adalah manifestasi kepercayaan rakyat terhadap pemimpin yang memiliki integritas, visi, dan komitmen untuk memajukan Indonesia. Mereka adalah pilihan tepat untuk memimpin bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik,” ujar Ketua DPC Sahabat Ganjar Kabupaten Pati, Hasim dalam keterangannya.

Sementara warga yang hadir menunjukkan dukungan mereka dengan semangat tinggi, seperti diungkapkan Bambang, seorang peserta acara.

"Saya melihat bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu sangat unggul dalam beberapa aspek seperti kolaborasi antara Pak Ganjar yang kerjanya sat-set dan pak Mahfud yang brilian. Lalu setelah acara debat kemarin, saya melihat bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud lebih dominan dari pasangan lainnya, maka dari itu saya siap mendukung paslon nomor 3 di pilpres nanti,” kata Bambang.

Selain menjadi ajang hiburan, festival musik ini juga menjadi tempat bagi pelaku UMKM lokal dan Distro Ganjar. Di mana, Distro tersebut menjual beragam merchandise bertemakan Ganjar-Mahfud 2024, termasuk kaos, topi, dan aksesori lainnya.