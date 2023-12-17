Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kakek di Sampang Nekat Perkosa Seorang Bocah di Rumah Korban

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |04:46 WIB
Kakek di Sampang Nekat Perkosa Seorang Bocah di Rumah Korban
Ilustrasi Korban Pemerkosaan/ Freepik
SAMPANG- Seorang bocah perempuan, diduga menjadi korban pemerkosaan oleh pria tua. Pemerkosaan tersebut terjadi di dalam kamar rumah korban di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur

Aksi bejat pria tua itu diketahui oleh keluarga dan tetangga korban, mereka memergoki aksi pria tua itu.

Setelah itu, keluarga langsung membawa korban ke sebuah klinik untuk diperiksa. Sebab, korban tidak mau menjawab saat ditanya oleh keluarga.

"Melihat kondisi korban sepertinya mendapati perlakuan yang bejat karena ada seperti lecet-lecet," ujar Nur Azizah salah satu petugas Klinik, Sabtu (16/12/2023).

Namun Azizah tidak bisa memastikan kondisi lecet-lecet itu disebabkan oleh apa. Dia menduga lecet-lecet tersebut bisa jadi karena dimasukkan benda lain.

