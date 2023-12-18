Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Ungkap Masalah yang Sering Dikeluhkan Masyarakat Jakarta

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |20:27 WIB
Caleg Perindo Ungkap Masalah yang Sering Dikeluhkan Masyarakat Jakarta
Caleg Perindo ungkap masalah yang sering dikeluhkan masyarakat Jakarta. (MPI)
JAKARTA - Jelang Pemilu 2024, para calon legislatif (caleg) sudah mulai melakukan pendekatan kepada masyarakat. Hal itu bertujuan untuk bisa menarik perhatian masyarakat agar dipilih saat pemilu nanti.

Lantas apa sih permasalahan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat khususnya DKI Jakarta?

Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 1, Suripto memiliki pengalaman saat bertemu masyarakat. Menurutnya yang pertama adalah lansia yang menanyakan tentang keberlanjutan kartu lansia yaitu Kartu Indoensia Sehat (KIS).

“Karena banyak yang dulunya dapet sebulan Rp600 ribu sebulan sekarang cuma Rp300 ribu, tapi ada juga yang enggak dapet. Mereka minta kita perjuangkan,” jelas Surpto dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk ‘Strategi Merebut Suara Perempuan di Pemilu 2024’, Senin (18/12/2023).

Selain itu, anak muda yang memiliki masalah pada pendidikan. Banyak dari mereka yang sudah lulus, tapi ijazahnya tertahan. Hal itu membuat mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan.

“Biasnya (masalah) lapangan pekerjaan. Mereka kesulitan mendapat kerjaan sesuai skill mereka. Jadi lebih banyak mereka minta dibukakan lapangan pekerjaan,” sambungnya.

