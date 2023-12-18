Kukuhkan Ratusan Saksi, DPD Perindo OKU Siap Hadapi Pemilu 2024

BATURAJA - Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo (DPD Perindo) Kabupaten OKU, Minggu 17 Desember 2023 menggelar kegiatan silaturahmi keluarga dan pengukuhan saksi Partai Perindo Kecamatan Semidang aji, Kecamatan pengandonan, Kecamatan Muara Jaya, dan Kecamatan Ulu Ogan.

Kegiatan yang di selenggarakan di Desa Seleman, Kecamatan Semidang aji itu dihadiri ketua DPD Partai Perindo OKU Yeri Ferliansyah SE, Sekretaris DPD partai Perindo OKU Herzon dan seluruh para calon legislatif partai Perindo dapil 2 dan dapil 3 serta para calon saksi Partai Perindo.

Ketua DPC Partai Perindo OKU Yeri Ferliansyah SE mengatakan kegiatan itu diselenggarakan dalam rangka memantapkan serta mengukuhkan para saksi yang nantinya akan bertugas di TPS dalam memantau suara Partai Perindo.

"Menurut kami ini penting, peran saksi itu sangat penting karena mereka merupakan ujung tombak yang dapat memantau suara di TPS," ucap Yeri.

Yeri berharap para saksi partai Perindo dapat solid dalam mengawal suara Perindo ditingkat desa hingga pusat. Sehingga dengan begitu diharapkan partai Perindo bisa mencapai target pada pemilu tahun 2024 mendatang.

"Makanya, hari ini para saksi ini kita kumpulkan dan dikukuhkan di Desa Seleman ini. Selain dikukuhkan, mereka juga bisa saling bersilaturahmi dan saling bertanya jawab menyoal kendala di lapangan," ujarnya.