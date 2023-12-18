Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kunci Kemenangan Pemilu, DPW Perindo Jabar Minta Caleg Daerah Segera Siapkan Saksi

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |20:43 WIB
Kunci Kemenangan Pemilu, DPW Perindo Jabar Minta Caleg Daerah Segera Siapkan Saksi
Kunci kemenangan, DPW Partai Perindo Jabar minta caleg segera siapkan saksi. (MPI/Agung Bakti)
BANDUNG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Penanggung Jawab Saksi yang diikuti DPD Partai Perindo se-Jawa Barat.

Dalam rapat yang berlangsung di Sekretariat DPW Partai Perindo Jabar, Jalan Cipaganti No 75, Pasteur, Sukajadi, Kota Bandung ini, dipimpin langsung oleh Caleg DPR RI Dapil Jabar II (Kabupaten Bandung dan Bandung Barat) yang juga Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad.

Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn) H Umar Sanusi, S. Sos., M.Si mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu strategi untuk memenangkan Pemilu 2024 sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.

"Kita berkumpul bersama ini pertama kita sudah jelas punya tugas pokok untuk memenangkan Pemilu 2024, baik itu Pilpres Pak Ganjar-Mahfud, memenangkan Partai Perindo agar bisa masuk Parlemen, kemudian memenangkan dapil dan caleg-caleg kita agar bisa duduk di kursi-kursi DPR RI, provinsi dan kabupaten/kota," kata Umar, Senin (18/12/2023).

Umar meyakini, jika masalah di setiap wilayah berbeda-beda sesuai dengan kondisi sosial dan medan wilayah masing-masing. Oleh karena itu, ia mengajak DPD, DPC, termasuk para relawan untuk menyatukan pemikiran dan berjuang bersama demi kemenangan di pemilu mendatang.

"Mari kita bertukar pikiran, agar pemilihan saksi dan PDS itu efektif dan efisien dihadapkan dengan waktu yang tinggal 50 hari lagi. Tetapi ini harus terwujud, harus terbentuk saksi dan PDS itu, karena itu strategi kunci untuk bisa merebut kemenangan partai kita dan merebut kemenangan para caleg sekalian," tuturnya.

Umar mengingatkan, setiap caleg di daerah untuk mau turun langsung ke masyarakat.

"Namanya caleg ya harus berkorban jangan seperti tim sukses. Kita semua punya kemampuan dan batas kemampuan, sehingga ini harus betul-betul gotong royong, harus betul-betul kerja sama, dan punya kesiapan secara fisik dan mental," bebernya.

Umar pun tidak ingin caleg partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu adalah orang yang tidak berkemampuan, berdiam diri dan tidak aktif.

"Kalau kita dalam peperangan, saat ini sudah melewati garis awal, tinggal perebutan sasaran. Sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan oleh kita sebelumnya, tinggal kita datangi dan dekati," ungkapnya.

