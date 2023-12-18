Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ajak Mahasiswa Gunakan Hak Pilih, Mahfud: Bentuk Tanggung Jawab sebagai Warga Negara

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |14:36 WIB
Ajak Mahasiswa Gunakan Hak Pilih, Mahfud: Bentuk Tanggung Jawab sebagai Warga Negara
Mahfud MD ajak mahasiswa tidak golput. (MPI/Felldy Utama)
A
A
A

 

PADANG - Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam) yang juga merupakan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengajak mahasiswa menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2024.

Hal ini diungkapkan Mahfud saat mengisi kuliah umum Bela Negara di Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Sumatera Barat, Senin (18/12/2023). Kuliah umum ini digelar dalam rangka menyambut Hari Peringatan Bela Negara ke-75 Republik Indonesia.

Mahfud menyampaikan, berpartisipasi dalam Pemilu merupakan wujud bela negara. Sebab, tujuannya adalah untuk memilih pemimpin bersama.

"Pemilu itu adalah untuk memilih pemimpin bersama. Bukan mengeliminer musuh, tapi memilih pemimpin, sehingga lawan politik itu yang kalah bersatu ke yang menang, bahwa 'oh ini pemimpin kita'," kata Mahfud dalam paparannya, di ruangan Bung Hatta Convention Hall, Kampus Proklamator I, Padang, Senin (18/12/2023).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengajak mahasiswa berpartisipasi aktif dalam Pemilu. Itu karena menggunakan hak pilih merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara.

"Saudara yang mahasiswa semuanya, supaya aktif di dalam pemilu. Ikut, ikut berpartisipasi agar bentuk tanggung jawab saudara sebagai warga negara yang mempunyai tanggungan untuk membangun masa depan bangsa dan saudara sendiri," ujarnya.

Mahfud mengingatkan mahasiswa jangan sampai tidak memilih calon hanya karena calonnya tidak ada yang bagus. Dia mengajak mahasiswa memilih yang paling sedikit jeleknya dari para calon.

Halaman:
1 2
      
