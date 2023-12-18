Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Usai Mahfud MD Kuliah Umum di UBH, Mahasiswa Antusias Foto Bareng

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |14:51 WIB
Usai Mahfud MD Kuliah Umum di UBH, Mahasiswa Antusias Foto Bareng
Mahfud MD berfoto bersama mahasiswa Universitas Bung Hatta. (MPI/Felldy Utama)
A
A
A

 

PADANG - Ada momen menarik saat Menko Polhukam Mahfud MD menyambangi Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (18/12/2023). Di kampus ini, Mahfud MD memberikan kuliah umum Bela Negara di hadapan ratusan mahasiswa.

Momen menarik itu terjadi ketika Mahfud menyelesaikan paparan sekaligus dialognya bersama mahasiswa dalam kuliah umum. Ada sebagian mahasiswa memilih keluar lebih awal dari Bung Hatta Convention Hall.

Mereka menunggu Mahfud MD di luar untuk mengajak foto bersama sekaligus memberikan semangat langsung kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Melihat adanya ajakan mahasiswa tersebut, Mahfud langsung menerimanya. Mahfud langsung berpose jongkok di antara mahasiswa untuk sesi foto bersama.

Dalam foto bersama ini, mahasiswa dan Mahfud tampak berpose sambil mengepalkan tangannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement