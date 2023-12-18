Usai Mahfud MD Kuliah Umum di UBH, Mahasiswa Antusias Foto Bareng

Mahfud MD berfoto bersama mahasiswa Universitas Bung Hatta. (MPI/Felldy Utama)

PADANG - Ada momen menarik saat Menko Polhukam Mahfud MD menyambangi Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (18/12/2023). Di kampus ini, Mahfud MD memberikan kuliah umum Bela Negara di hadapan ratusan mahasiswa.

Momen menarik itu terjadi ketika Mahfud menyelesaikan paparan sekaligus dialognya bersama mahasiswa dalam kuliah umum. Ada sebagian mahasiswa memilih keluar lebih awal dari Bung Hatta Convention Hall.

Mereka menunggu Mahfud MD di luar untuk mengajak foto bersama sekaligus memberikan semangat langsung kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Melihat adanya ajakan mahasiswa tersebut, Mahfud langsung menerimanya. Mahfud langsung berpose jongkok di antara mahasiswa untuk sesi foto bersama.

Dalam foto bersama ini, mahasiswa dan Mahfud tampak berpose sambil mengepalkan tangannya.