Pedagang Sate Padang Doakan Mahfud Jadi Wapres 2024

PADANG - Di sela-sela kunjungannya ke Padang, Sumatera Barat, Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD menyempatkan sarapan dan ngopi pagi di Warung Kopi Nan Yo, Jalan Niaga, Kota Padang, Sumatera Barat.

Mahfud berbincang santai sembari makan di warung yang menyediakan sarapan sate padang dan lontong sayur khas Padang. Ada pula kopi dan teh talua khas ranah Minang.

Erwin Tanjung selaku penjual sate Padang itu mengingat bahwa Mahfud telah dua kali ke warung ini.