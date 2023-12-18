Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Sakit Hati Diselingkuhi, Pria Ini Bunuh Calon Suami Mantan Istrinya

Dede Febriansyah , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |15:32 WIB
Sakit Hati Diselingkuhi, Pria Ini Bunuh Calon Suami Mantan Istrinya
Pelaku pembunuhan (foto: dok MPI)
A
A
A

PALEMBANG - Dani Andika (34), tersangka pembunuhan terhadap korban Farid yang terjadi di Jalan Faqih Usman Lorong Sungai Goren Kelurahan 1 Ulu Palembang ditangkap polisi. Dani mengatakan, bahwa motif tersangka nekat menikam mantan istri, Vita, dan calon suaminya lantaran sakit hati karena diselingkuhi.

"Sakit hati karena dia selingkuh, sudah tiga kali tapi bukan dengan ini melainkan dengan Roman, mantan selingkuhan istri yang lain. Dia juga menantang saya sebelum kejadian, saya cari di di pasar tidak ada, lalu saya ketemu setelah ke kontrakannya," ujar Dani, Senin (18/12/2023).

Melihat korban berjalan bersama dengan calon suaminya, lanjut Dani, membuat dirinya gelap mata dan sehingga terjadinya penusukan kepada keduanya.

"Saya langsung menusuk Vita dan memperingatkan kepada korban Farid untuk jangan ikut campur, tapi masih saja dia mau jadi pahlawan kesiangan ikut campur. Dia mau memukul saya tapi saya mengelak dan aku tikam tidak tahu berapa kali," jelasnya.

Akibat kejadian tersebut, korban pun tersungkur bersimbah darah dan tersangka langsung kabur meninggalkan tempat kejadian. "Saya tadinya mau kabur lebih jauh lagi, tapi saat berada di kawasan Talang Jambi sudah ditangkap," jelasnya.

