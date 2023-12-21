Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ketua DPD Perindo Jakut Sambangi Generasi Milenial di Sukapura

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |06:08 WIB
Ketua DPD Perindo Jakut Sambangi Generasi Milenial di Sukapura
Caleg Perindo, Capt Antonius Rriyanto (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jakarta Utara selaku Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 No. 1, Capt. Antonius Riyanto Saputro bertemu dan berdiskusi dengan generasi milenial di Kompleks Walikota, Sukapura pada Rabu (20/12/2023) malam.

"Terima kasih atas kehadiran generasi milenial. Saya ditugaskan Partai Perindo untuk memenangkan satu kursi di dapil 2. Sebagai Ketua DPD saya diminta maju untuk menjadi Caleg Perindo mewakili Jakarta Utara," ujar Antonius.

Ia melihat ada keyakinan dan semangat bagi agar Partai Perindo untuk bisa berjaya dan menang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Jakarta Utara dengan berbagai kegiatan pro rakyat.

"Selama menjabat kita melakukan program bagi-bagi gerobak. Saya sudah membagikan 48 gerobak dari DPP Perindo di Jakarta Utara dan membantu UMKM. Saya juga memberikan bantuan gerobak UMKM serta modal UMKM untuk 75 pelaku usaha dari saya sendiri. Sosialisasi kita lakukan dengan senam sehat, bakti sosial dan beragam acara lainnya," paparnya.

Sebagai seorang pengusaha, Antonius mengaku sudah cukup mendapat rejeki dari usaha galangan kapal, oleh sebab itu melalui Partai Perindo dirinya maju caleg, agar dapat lebih banyak berbuat untuk masyarakat Jakarta Utara.

"Dengan menjadi caleg maka harus mengawal anggaran rakyat, program kerakyatan. Saya mohon dukungan dan doa restunya kepada bapak ibu disini. Kendaraan sudah ada, ada peluang, mendapatkan nomor urut satu itu pilihan partai. Bagaimana kesempatan di depan mata ini kita raih dan jemput," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514//rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192512//perindo-0PMJ_large.jpg
Rakerwil DPW Perindo Sumsel, Sekjen: Fokus Penguatan Struktur Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192186//perindo_perkuat_pemulihan_pascabencana_di_sumbar-x50U_large.jpg
Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541//dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement