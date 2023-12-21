Ketua DPD Perindo Jakut Sambangi Generasi Milenial di Sukapura

JAKARTA - Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jakarta Utara selaku Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 No. 1, Capt. Antonius Riyanto Saputro bertemu dan berdiskusi dengan generasi milenial di Kompleks Walikota, Sukapura pada Rabu (20/12/2023) malam.

"Terima kasih atas kehadiran generasi milenial. Saya ditugaskan Partai Perindo untuk memenangkan satu kursi di dapil 2. Sebagai Ketua DPD saya diminta maju untuk menjadi Caleg Perindo mewakili Jakarta Utara," ujar Antonius.

Ia melihat ada keyakinan dan semangat bagi agar Partai Perindo untuk bisa berjaya dan menang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Jakarta Utara dengan berbagai kegiatan pro rakyat.

"Selama menjabat kita melakukan program bagi-bagi gerobak. Saya sudah membagikan 48 gerobak dari DPP Perindo di Jakarta Utara dan membantu UMKM. Saya juga memberikan bantuan gerobak UMKM serta modal UMKM untuk 75 pelaku usaha dari saya sendiri. Sosialisasi kita lakukan dengan senam sehat, bakti sosial dan beragam acara lainnya," paparnya.

Sebagai seorang pengusaha, Antonius mengaku sudah cukup mendapat rejeki dari usaha galangan kapal, oleh sebab itu melalui Partai Perindo dirinya maju caleg, agar dapat lebih banyak berbuat untuk masyarakat Jakarta Utara.

"Dengan menjadi caleg maka harus mengawal anggaran rakyat, program kerakyatan. Saya mohon dukungan dan doa restunya kepada bapak ibu disini. Kendaraan sudah ada, ada peluang, mendapatkan nomor urut satu itu pilihan partai. Bagaimana kesempatan di depan mata ini kita raih dan jemput," tambahnya.