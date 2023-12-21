Advertisement
HOME NEWS JATENG

Caleg Perindo Nuning Sosialisasi Temu Penanggung Jawab TPS dan Peresmian Posko Ganjar-Mahfud

Puji Hartono , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |03:26 WIB
Caleg Perindo Nuning Sosialisasi Temu Penanggung Jawab TPS dan Peresmian Posko Ganjar-Mahfud
Caleg Perindo Nuning Kertopati (foto: dok ist)
A
A
A

MAGELANG – Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber, Dr. Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati M.Si, menggelar sosialisasi temu penanggung jawab TPS dan peresmian posko Ganjar-Mahfud.

Hal itu dilakukan oleh Perempuan yang akrab disapa Nuning itu untuk mengamankan suara dan memastikan tidak dicurangi dalam saat pencoblosan mendatang.

Caleg DPR RI Dapil 6 dengan Nomor Urut 1 itu melakukan sosialisasi dan pembekalan terhadap penanggung jawab TPS di Kota Magelang, sekaligus meresmikan posko bersama untuk kemenangan Ganjar dan Mahfud.

Dengan seksama para penanggung jawab dan saksi Partai Perindo yang akan di terjunkan di TPS Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang ini mendapatkan arahan dari Nuning.

Menurut Nuning, kegiatan ini di lakukan untuk memberikan pemahaman kepada para penanggung jawab dan saksi di TPS untuk Partai Perindo, sehingga nantinya suara Perindo dapat diamankan dan tidak dicurangi.

Dalam kesempatan ini, Nuning menggelar deklarasi dan pendirian posko pemenangan bersama Ganjar-Mahfud, sebagai bentuk komitmen dan kolaborasi pemenangan pilpres dan pileg tahun 2024 mendatang.

(Awaludin)

      
