HOME NEWS NEWS

Ketika Generasi Muda Tanya Kepastian Lapangan Kerja pada Caleg Perindo Antonius

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |06:36 WIB
Ketika Generasi Muda Tanya Kepastian Lapangan Kerja pada Caleg Perindo Antonius
Caleg Perindo Capt. Antonius Riyanto Saputro (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon pemimpin bangsa yang maju baik sebagai Calon Legislatif (Caleg) di tingkat DPRD hingga DPR RI ditanyakan komitmennya dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi generasi muda.

Hal tersebut mengemuka saat Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jakarta Utara selaku Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 Nomor 1, Capt. Antonius Riyanto Saputro bertemu dan berdiskusi dengan generasi milenial di Kompleks Walikota, Sukapura pada Rabu (20/12/2023) malam.

Dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab, sejumlah anak muda bertanya bagaimana agar mereka bisa produktif dan mendapatkan pekerjaan saat ini.

Vino (17) salah satu pemuda awalnya bertanya mengapa Antonius yakin sebagai Ketua DPD Perindo Jakarta Utara dapat menang dan terpilih.

"Saya ingin bertanya pak, kenapa yakin menjadi Ketua DPD Jakarta Utara. Dan bagaimana cara bapak menciptakan lapangan pekerjaan yang saat ini sangat dibutuhkan anak muda," kata Vino.

Hal tersebut kemudian dijawab oleh Antonius agar anak muda memilih Caleg yang benar-benar berkomitmen untuk mensejahterakan warganya.

"Kebetulan saya pengusaha, dan memang sedang mencari anak muda untuk direkrut diberbagai lini usaha saya misalkan galangan kapal maupun marketing developer," kata dia.

Ia menjelaskan pada tanggal 14 Februari 2024 nanti anak muda harus menjadi pemilih yang cerdas, bukan caleg yang memberi serangan fajar melainkan yang memiliki program nyata untuk menciptakan lapangan kerja dan mensejahterakan rakyat.

Telusuri berita news lainnya
