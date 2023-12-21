Narapidana AS Dinyatakan Tak Bersalah Setelah Dipenjara 48 tahun

OKLAHOMA - Seorang hakim di Oklahoma, Amerika Serikat (AS) telah membebaskan seorang pria yang dipenjara selama hampir setengah abad atas pembunuhan tahun 1974, yang merupakan hukuman terlama yang pernah dijalani di AS.

Glynn Simmons, (70), dibebaskan pada Juli ketika hakim memerintahkan sidang baru.

Namun seorang jaksa wilayah mengatakan pada Senin, (18/12/2023) bahwa tidak ada cukup bukti untuk membenarkan hal tersebut. Dalam perintahnya pada Selasa, (19/12/2023) Hakim Distrik Oklahoma County Amy Palumbo menyatakan Simmons tidak bersalah.

"Pengadilan ini menemukan bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa pelanggaran yang menyebabkan Simmons divonis bersalah, dijatuhi hukuman, dan dipenjara... tidak dilakukan oleh Simmons," katanya dalam putusannya sebagaimana dilansir dari BBC.

“Ini adalah pelajaran mengenai ketahanan dan keuletan,” kata Simmons kepada wartawan setelah keputusan tersebut, menurut Associated Press. "Jangan biarkan siapa pun mengatakan kepada Anda bahwa hal itu tidak mungkin terjadi, karena hal itu memang bisa terjadi."

Simmons telah menjalani hukuman 48 tahun, satu bulan dan 18 hari penjara atas pembunuhan Carolyn Sue Rogers dalam perampokan toko minuman keras di pinggiran kota Oklahoma City. Itu menjadikannya narapidana terlama yang dibebaskan, menurut National Registry of Exonerations.