Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Narapidana AS Dinyatakan Tak Bersalah Setelah Dipenjara 48 tahun

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |11:57 WIB
Narapidana AS Dinyatakan Tak Bersalah Setelah Dipenjara 48 tahun
Glynn Simmons. (Foto: News9)
A
A
A

OKLAHOMA - Seorang hakim di Oklahoma, Amerika Serikat (AS) telah membebaskan seorang pria yang dipenjara selama hampir setengah abad atas pembunuhan tahun 1974, yang merupakan hukuman terlama yang pernah dijalani di AS.

Glynn Simmons, (70), dibebaskan pada Juli ketika hakim memerintahkan sidang baru. 

Namun seorang jaksa wilayah mengatakan pada Senin, (18/12/2023) bahwa tidak ada cukup bukti untuk membenarkan hal tersebut. Dalam perintahnya pada Selasa, (19/12/2023) Hakim Distrik Oklahoma County Amy Palumbo menyatakan Simmons tidak bersalah.

"Pengadilan ini menemukan bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa pelanggaran yang menyebabkan Simmons divonis bersalah, dijatuhi hukuman, dan dipenjara... tidak dilakukan oleh Simmons," katanya dalam putusannya sebagaimana dilansir dari BBC.

“Ini adalah pelajaran mengenai ketahanan dan keuletan,” kata Simmons kepada wartawan setelah keputusan tersebut, menurut Associated Press. "Jangan biarkan siapa pun mengatakan kepada Anda bahwa hal itu tidak mungkin terjadi, karena hal itu memang bisa terjadi."

 BACA JUGA:

Simmons telah menjalani hukuman 48 tahun, satu bulan dan 18 hari penjara atas pembunuhan Carolyn Sue Rogers dalam perampokan toko minuman keras di pinggiran kota Oklahoma City. Itu menjadikannya narapidana terlama yang dibebaskan, menurut National Registry of Exonerations.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190345/presiden_as_donald_trump-YTgh_large.jpg
Trump Tambah 7 Negara Dilarang Masuk AS, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182776/mahkamah_agung_as_tolak_batalkan_hak_pernikahan_sesama_jenis-RBxh_large.jpg
Mahkamah Agung AS Tolak Batalkan Hak Pernikahan Sesama Jenis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182222/gaza-lrtU_large.jpg
Intelijen AS Temukan Pengacara Israel Ingatkan Adanya Bukti Kejahatan Perang di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181540/zohran_mamdani-EdZR_large.jpg
Zohran Mamdani Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181464/zohran_mamdani-2zXR_large.jpg
Zohran Mamdani Diproyeksikan Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179716/trump_dan_putin-5biv_large.jpg
Trump : Putin Harusnya Akhiri Perang Ukraina, Bukan Uji Rudal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement