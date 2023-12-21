Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Ajukan Proposal ke Hamas, Gencatan Senjata Seminggu dengan Imbalan 40 Sandera

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |12:36 WIB
Israel Ajukan Proposal ke Hamas, Gencatan Senjata Seminggu dengan Imbalan 40 Sandera
Israel ajukan proposal ke Hamas, gencatan senjata selama seminggu dengan imbalan 40 sandera (Foto: AFP)
A
A
A

GAZA Israel telah mengajukan proposal kepada Hamas yang mencakup jeda pertempuran selama seminggu dengan imbalan pembebasan 40 sandera.

Hal ini diungkapkan Barak Ravid, analis politik dan kebijakan luar negeri CNN yang mengutip dua pejabat Israel dan sumber lain yang mengetahui masalah tersebut.

Laporan pertama dari Axios menyatakan usulan tersebut bertujuan untuk membebaskan sandera yang mencakup perempuan, orang lanjut usia (lansia), dan mereka yang membutuhkan perawatan segera.

Ravid mengatakan kesepakatan itu disampaikan kepada Hamas melalui mediator Qatar.

Michael Herzog, Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat (AS), membenarkan bahwa Israel bersedia menghentikan pertempuran jika hal itu berarti membebaskan sandera sebanyak mungkin, namun tidak mengkonfirmasi apakah kesepakatan telah tercapai.

“Saya pikir terlalu dini untuk mengatakan apakah kita memiliki kesepakatan atau tidak karena hingga saat ini Hamas menolak untuk melakukan kesepakatan lain,” terangnya kepada CNN.

“Mereka mengharapkan gencatan senjata permanen, tapi saya berharap bahwa di bawah tekanan dari apa yang kami lakukan di lapangan, ditambah tekanan dari Qatar, mereka akan setuju untuk melakukan kesepakatan, tapi itu masih terlalu dini pada tahap ini,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
