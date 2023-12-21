Agama yang Dianut Warga Ukraina, Jumlah dan Persentasenya

KYIV - Ukraina adalah negara yang terletak di Eropa Timur. Sebagai negara terbesar kedua di Eropa setelah Rusia, Ukraina berbatasan dengan Rusia di timur dan timur laut. Ibu kota negara ini adalah Kyiv, yang juga merupakan kota terbesar, diikuti oleh Kharkiv, Dnipro, dan Odessa.

Bahasa resmi yang digunakan di Ukraina adalah bahasa Ukraina, meskipun bahasa Rusia juga umum digunakan, terutama di wilayah timur dan selatan.

Meskipun merupakan negara berkembang dan menghadapi tantangan ekonomi dengan PDB nominal per kapita yang rendah serta masalah korupsi yang signifikan, Ukraina sebelum perang dikenal sebagai salah satu eksportir biji-bijian terbesar di dunia berkat lahan subur yang luas.

Negara ini adalah anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Eropa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan OSCE. Ukraina sedang dalam proses bergabung dengan Uni Eropa dan telah mengajukan permohonan keanggotaan NATO.

Perihal agama, Ukraina tidak memiliki agama resmi. Namun Gereja Ortodoks Timur telah lama menjadi institusi keagamaan yang mendominasi.

Meskipun terdapat pemisahan formal antara negara dan gereja, warga Ukraina masih menikmati kebebasan beragama yang tinggi.

Namun, dalam praktiknya, tradisi Ortodoks Timur memiliki pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan di Ukraina, termasuk politik, masyarakat, pendidikan, hukum, dan nilai-nilai keluarga.