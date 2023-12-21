Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Miliarder Rusia Abramovich Kalah di Pengadilan Soal Sanksi UE Terkait Perang Ukraina

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |20:33 WIB
Miliarder Rusia Abramovich Kalah di Pengadilan Soal Sanksi UE Terkait Perang Ukraina
Miliarder Rusia kalah di persidangan melawan sanksi UE atas perang Rusia-Ukraina (Foto: Anadolu Agency)
A
A
A

RUSIA Miliarder Rusia Roman Abramovich pada Rabu (20/12/2023) kalah dalam perlawanan hukum terhadap sanksi yang dijatuhkan kepadanya oleh Uni Eropa (UE) atas perang Rusia terhadap Ukraina.

Blok yang beranggotakan 27 negara tersebut memberikan sanksi kepada pejabat dan pengusaha Rusia, membekukan aset Rusia senilai miliaran dolar, setelah perang Moskow melawan Ukraina pada Februari 2022. Abramovich, mantan pemilik klub sepak bola Inggris Chelsea, menentang sanksi ini.

"Pengadilan Umum menolak tindakan yang diajukan oleh Tuan Abramovich, sehingga menjunjung tinggi tindakan pembatasan yang diambil terhadapnya," kata Pengadilan Uni Eropa dalam sebuah pernyataan.

Disebutkan bahwa UE pada kenyataannya tidak melakukan kesalahan dalam penilaiannyadengan memutuskan untuk memasukkan nama Abramovich ke dalam daftar yang dipermasalahkan.

Halaman:
1 2
      
