Cuaca Jakarta Hari Ini Cerah Berawan Sepanjang Hari

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah Jakarta, Kamis (21/12/2023) akan cerah berawan sepanjang hari.

BACA JUGA: BMKG Imbau Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem Selama Natal dan Tahun Baru

Pada pagi hari, seluruh wilayah DKI Jakarta cerah berawan. Beranjak siang hari, cuaca seluruh wilayah Jakarta juga tetap cerah berawan. Cuaca cerah juga masih menyelimuti Jakarta pada malam harinya.

Suhu udara yang terjadi di DKI Jakarta, diprakirakan oleh BMKG, berada direntang antara 26-34 derajat celsius, dengan kelembapan 55-95 persen.

(Awaludin)