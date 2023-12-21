Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Jakarta Hari Ini Cerah Berawan Sepanjang Hari

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |05:01 WIB
Cuaca Jakarta Hari Ini Cerah Berawan Sepanjang Hari
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah Jakarta, Kamis (21/12/2023) akan cerah berawan sepanjang hari.

Pada pagi hari, seluruh wilayah DKI Jakarta cerah berawan. Beranjak siang hari, cuaca seluruh wilayah Jakarta juga tetap cerah berawan. Cuaca cerah juga masih menyelimuti Jakarta pada malam harinya.

Suhu udara yang terjadi di DKI Jakarta, diprakirakan oleh BMKG, berada direntang antara 26-34 derajat celsius, dengan kelembapan 55-95 persen.

(Awaludin)

      
