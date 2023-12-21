Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Gegara Geberan Knalpot, Dua Kelompok Remaja di Bantul Saling Serang di Jalan

Yohanes Demo , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |02:01 WIB
Gegara <i>Geberan</i> Knalpot, Dua Kelompok Remaja di Bantul Saling Serang di Jalan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BANTUL - Dua Kelompok pelajar di Kabupaten Bantul, DIY terpaksa harus diamankan pihak kepolisian karena menyebabkan keributan hingga mengganggu warga. Hingga saat ini, kedua kelompok tersebut masih harus menjalani pemeriksaan di kantor kepolisian setempat.

Adapun, para pelajar yang terlibat terlibat yakni, kelompok pertama NNR (14), KTW (14) AH (16) NDM (16), HFA (14) dengan kelompok kedua DMR (14) dan AS (14). Mereka tercatat sebagai pelajar di salah satu SMP dan SMA di wilayah Yogyakarta.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana menerangkan, peristiwa itu terjadi di simpang tiga Pasar Potorono, Banguntapan, Bantul tepatnya pada Selasa (19/12/2023) pukul 21.00 WIB.

Dijelaskan, sebelum diamankan, kedua kelompok itu berpapasan di Jembatan Potorono, dekat kawasan wisata Embung Potorono, Banguntapan. Saat berpapasan, salah satu pelajar dari kelompok pertama tersebut mengangkat kedua tangan yang kemudian direspon oleh kelompok kedua dengan suara geberan motor.

"Setelah itu terjadi aksi saling kejar sebelum akhirnya mereka berhenti di simpang tiga Pasar Potorono," ucap Jeffry, Rabu (20/12/2023).

Jeffry menyebut awalnya kelompok pelajar kedua bermaksud menanyakan alasan kelompok pertama mengejar mereka, namun justru terjadi keributan.

"Pada saat mereka berkelahi, salah satu anggota dari kelompok dua berteriak klitih, klitih sehingga warga berdatangan," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Remaja Tawuran Bantul Tawuran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193259//tawuran_di_manggarai-Ej0M_large.jpg
Tawuran Pecah di Manggarai, Polisi Bubarkan Massa dengan Gas Air Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193098//tawuran-m7oi_large.jpg
Tahun Baru, Dua Kelompok Warga Hendak Tawuran di Klender 'Diacak-acak' Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193001//viral-Tmiw_large.jpg
Viral! Tawuran Pecah saat Awal Tahun di Flyover Klender, Polisi Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192815//tawuran-adnJ_large.jpg
Polda Metro: 440 Aksi Tawuran Terjadi Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192269//viral-1vaw_large.jpg
Sekelompok Pemuda Tenteng Celurit di Menteng Tengah Malam, Auto Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188696//polisi-C45k_large.jpg
Rawan Tawuran, Polisi Ingatkan Pelajar di Tanjung Priok soal Kenakalan Remaja hingga Pornografi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement