Kakek 67 Tahun Ditemukan Tewas di Dalam Rumah

SOLO - Siswanto (67) warga Ngipang, Kadipiro, Banjarsari, Solo ditemukan tergeletak tak bernyawa di rumahnya pada Rabu (20/12/2023). Peristiwa tersebut saat ini telah ditangani pihak kepolisian.

Kapolsek Banjarsari, Kompol Parjono mengungkapkan, bahwa personil SPKT dan Inafis Polresta Surakarta serta anggota Polsek Banjarsari mendatangi telah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Berdasarkan hasil olah TKP, korban ditemukan pertama kali oleh saksi Sumirah sekitar pukul 09:15 WIB. Saat ditemukan korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa.

"Korban diketahui bernama Siswanto warga Ngipang kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari kota Surakarta," katanya.

Menurutnya, Sumirah sekitar pukul 09:00 WIB tengah bersama temannya. Keduanya pun merasa curiga karena korban sudah 3 hari tidak terlihat keluar rumah.

Sumirah yang biasa memberikan makanan korban berinisiatif untuk melihat ke dalam rumah. Ia juga mengajak temannya.

"Saat sampai didalam rumah ternyata korban sudah tidur terlentang dan tercium bau yang menyengat," katanya.