Bazar Minyak Goreng Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Perindo Diserbu Warga

TANGERANG - Partai Perindo peduli kesehatan kembali digelar di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Ratusan warga pun menyerbu pemeriksaan kesehatan gratis sambil tebus minyak goreng murah ini.

Adapun, pemeriksaan kesehatan meliputi tensi darah, gula darah, asam urat, dan kolesterol.

Antusiasme warga Jayanti tidak terbendung saat salah satu kader Partai Perindo Tangerang, menggelar pengobatan gratis dan berhadiah tebus murah minyak goreng.

Warga datang secara bergelombang untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari tim medis.

Selain mendapatkan pengobatan gratis, warga juga semakin berbahagia setelah mereka mendapatkan minyak goreng murah dari Perindo.

1 liter minyak goreng hanya ditebus dengan Rp5 ribu, padahal di pasaran harga minyak goreng mencapai Rp14.400 per liternya.