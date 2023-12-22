Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bazar Minyak Goreng Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Perindo Diserbu Warga

Aimar Rani , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |02:04 WIB
Bazar Minyak Goreng Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Perindo Diserbu Warga
Cek kesehatan gratis Perindo/Foto: Isty
A
A
A

 

TANGERANG - Partai Perindo peduli kesehatan kembali digelar di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Ratusan warga pun menyerbu pemeriksaan kesehatan gratis sambil tebus minyak goreng murah ini.

Adapun, pemeriksaan kesehatan meliputi tensi darah, gula darah, asam urat, dan kolesterol.

 BACA JUGA:

Antusiasme warga Jayanti tidak terbendung saat salah satu kader Partai Perindo Tangerang, menggelar pengobatan gratis dan berhadiah tebus murah minyak goreng.

Warga datang secara bergelombang untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari tim medis.

 BACA JUGA:

Selain mendapatkan pengobatan gratis, warga juga semakin berbahagia setelah mereka mendapatkan minyak goreng murah dari Perindo.

1 liter minyak goreng hanya ditebus dengan Rp5 ribu, padahal di pasaran harga minyak goreng mencapai Rp14.400 per liternya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement