Partai Perindo Luncurkan Canon Misty Truck untuk Atasi Polusi

TANGERANG – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) memiliki perhatian tinggi terhadap kesehatan masyarakat, salah satunya terkait dengan isu polusi.

Karena itu, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengapresiasi diluncurkannya Canon Misty Truck yang dapat membantu mengatasi polusi untuk kebaikan masyarakat.

“Saya meresmikan peluncuran Canon Misty Truck yang bisa mengatasi polusi untuk kebaikan masyarakat. Polusi itu adalah satu hal yang kurang baik, karena menciptakan banyak masalah kesehatan, sesak nafas dan sebagainya,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Jumat (22/12/2023).

HT mengapresiasi langkah yang dilakukan Caleg Partai Perindo Desy Nike Ria yang memiliki concern sangat tinggi terkait dengan Kesehatan masyarakat. “Ini adalah kontribusi dari Caleg kita, Mbak Desy Nike Ria bagaimana bisa ikut membantu meringankan permasalahan yang ada di masyarakat khususnya di Kabupaten Banten,” imbuh HT.

Satu unit canon misty truck tiba di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Kamis 21 Desember 2023. Mobil yang digunakan untuk mengurangi jejak emisi karbon di udara itu merupakan inisiatif dari Caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 4 Tangerang, Desi Nike Ria. Mobil itu sengaja dihadirkan di wilayah Kabupaten Tangerang, karena sempat menjadi wilayah dengan polusi tinggi.

Mobil itu nantinya akan melintas di wilayah Tangerang. Radius semprotan airnya juga luas sekitar 200 meter.