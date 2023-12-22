Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pria Ukraina yang Tinggal di Luar Negeri Diminta Bergabung dengan Dinas Militer

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |11:20 WIB
Pria Ukraina yang Tinggal di Luar Negeri Diminta Bergabung dengan Dinas Militer
Pria Ukraina yang tinggal di luar negeri diminta bergabung dengan dinas militer (Foto: Reuters)
A
A
A

UKRAINA Menteri Pertahanan (Menhan) Ukraina Rustem Umerov mengatakan pria Ukraina berusia antara 25 dan 60 tahun yang tinggal di luar negeri akan diminta melapor untuk dinas militer.

Dia menggambarkan hal ini sebagai sebuah "undangan", namun sepertinya menyarankan siapa pun yang tidak mematuhi akan dikenakan sanksi.

Kendati demikian, juru bicara kemudian mengklarifikasi bahwa panggilan tersebut tidak dipertimbangkan.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada wartawan pada Selasa (19/12/2023) bahwa dibutuhkan 450.000-500.000 tentara baru, tetapi mencapai hal ini adalah “masalah sensitif”.

Hal ini terjadi ketika serangan balasan Ukraina baru-baru ini tampaknya terhenti.

Kyiv juga mengalami kemunduran dalam penyediaan bantuan, karena Partai Republik AS memblokir paket militer senilai USD61 miliar dan Hungaria menghentikan kesepakatan keuangan Uni Eropa (UE) senilai 50 miliar euro.

Dalam analisis angka dari badan statistik UE Eurostat pada November lalu, BBC Ukraina menemukan bahwa sekitar 768.000 pria Ukraina berusia 18-64 tahun telah meninggalkan negaranya ke UE sejak dimulainya invasi besar-besaran oleh Rusia.

Angka tersebut tidak termasuk warga negara yang tinggal di luar UE, atau mereka yang tinggal di luar negeri sejak sebelum Februari 2022.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974/antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699/zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement