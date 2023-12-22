Pria Ukraina yang Tinggal di Luar Negeri Diminta Bergabung dengan Dinas Militer

Pria Ukraina yang tinggal di luar negeri diminta bergabung dengan dinas militer (Foto: Reuters)

UKRAINA – Menteri Pertahanan (Menhan) Ukraina Rustem Umerov mengatakan pria Ukraina berusia antara 25 dan 60 tahun yang tinggal di luar negeri akan diminta melapor untuk dinas militer.

Dia menggambarkan hal ini sebagai sebuah "undangan", namun sepertinya menyarankan siapa pun yang tidak mematuhi akan dikenakan sanksi.

Kendati demikian, juru bicara kemudian mengklarifikasi bahwa panggilan tersebut tidak dipertimbangkan.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada wartawan pada Selasa (19/12/2023) bahwa dibutuhkan 450.000-500.000 tentara baru, tetapi mencapai hal ini adalah “masalah sensitif”.

Hal ini terjadi ketika serangan balasan Ukraina baru-baru ini tampaknya terhenti.

Kyiv juga mengalami kemunduran dalam penyediaan bantuan, karena Partai Republik AS memblokir paket militer senilai USD61 miliar dan Hungaria menghentikan kesepakatan keuangan Uni Eropa (UE) senilai 50 miliar euro.

Dalam analisis angka dari badan statistik UE Eurostat pada November lalu, BBC Ukraina menemukan bahwa sekitar 768.000 pria Ukraina berusia 18-64 tahun telah meninggalkan negaranya ke UE sejak dimulainya invasi besar-besaran oleh Rusia.

Angka tersebut tidak termasuk warga negara yang tinggal di luar UE, atau mereka yang tinggal di luar negeri sejak sebelum Februari 2022.