INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Tiga Penambang Minyak Mentah Ilegal di Batanghari Terbakar

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |06:31 WIB
Tiga Penambang Minyak Mentah Ilegal di Batanghari Terbakar
Penambang minyak ilegal alami luka bakar/Foto: Istimewa
A
A
A

 

BATANGHARI - Kebakaran sumur minyak mentah (illegal drilling) di lahan Tahura (tanaman hutan raya) Sultan Thaha Syaifuddin, Dusun Senami, Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi menimbulkan korban.

Informasi yang didapat, tiga orang penambang minyak ilegal tubuhnya terbakar.

 BACA JUGA:

Menurut sumber yang terpercaya, kejadian tersebut terjadi pada Kamis pagi sekitar pukul 08.15 WIB.

"Ada tiga orang korban yang terluka akibat sumur minyak mentah tersebut terbakar," ungkap sumber yang tidak mau disebutkan namanya, Kamis (21/12/2023).

 BACA JUGA:

Dia menambahkan, ketiga korban merupakan warga Lampung yang bekerja sebagai penambang minyak tanpa ijin.

"Ketiga korban, yakni Aspani (40), Soma (44) dan Solihin (37). Kondisi mereka terluka bakar di bagian tubuhnya," imbuhnya.

Akibat luka bakar hebat tersebut, ketiga korban langsung dibawa warga ke rumah sakit.

"Ketiga orang korban saat ini menjalani perawatan di RSUD Hamba Muara Bulian," tutur sumber tadi.

Halaman:
1 2
      
