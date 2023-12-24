Warga Rawa Buaya Apresiasi Kegiatan Senam Sehat Bareng Caleg Perindo

JAKARTA - Puluhan warga di Jalan Suka Menanti RT 6 RW 11 Rawa Buaya, Jakarta Barat, antusias mengikuti kegiatan senam sehat yang diselenggarakan oleh Ketua DPD Partai Perindo Jakbar sekaligus Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9, Dina Masyusin, Minggu (24/12/2023).

Salah satu warga Eni (45) mengapresiasi kegiatan senam yang diselenggarakan oleh salah satu caleg Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesodibjo dan mendukung Capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu.

“Kalau menurut saya sangat bagus ya untuk kegiatan senam ini rutin di RT 6 RW 11, pak Haji Dina luar biasa,” kata Eni saat ditemui.

Eni pun berharap agar Caleg dan Partai Perindo itu kedepannya bisa lebih baik lagi dan terus memperhatikan rakyat.

“Harapannya untuk Pak Haji Dina dan Partai Perindo kedepannya lebih baik lagi, lebih bermasyarakat lagi dengan warganya dan semuanya makin jaya dan makin sukses,” ungkapnya.