Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Warga Rawa Buaya Apresiasi Kegiatan Senam Sehat Bareng Caleg Perindo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |11:12 WIB
Warga Rawa Buaya Apresiasi Kegiatan Senam Sehat Bareng Caleg Perindo
Senam sehat Partai Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Puluhan warga di Jalan Suka Menanti RT 6 RW 11 Rawa Buaya, Jakarta Barat, antusias mengikuti kegiatan senam sehat yang diselenggarakan oleh Ketua DPD Partai Perindo Jakbar sekaligus Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9, Dina Masyusin, Minggu (24/12/2023).

Salah satu warga Eni (45) mengapresiasi kegiatan senam yang diselenggarakan oleh salah satu caleg Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesodibjo dan mendukung Capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 itu.

“Kalau menurut saya sangat bagus ya untuk kegiatan senam ini rutin di RT 6 RW 11, pak Haji Dina luar biasa,” kata Eni saat ditemui.

Eni pun berharap agar Caleg dan Partai Perindo itu kedepannya bisa lebih baik lagi dan terus memperhatikan rakyat.

“Harapannya untuk Pak Haji Dina dan Partai Perindo kedepannya lebih baik lagi, lebih bermasyarakat lagi dengan warganya dan semuanya makin jaya dan makin sukses,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement